In The Grey | Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel primo esplosivo trailer del film di Guy Ritchie

Black Bear ha pubblicato il primo trailer di In The Grey, il nuovo film scritto e diretto da Guy Ritchie. Nel video si vedono Henry Cavill e Jake Gyllenhaal impegnati in scene d’azione intense e sequenze che anticipano un film ricco di suspense. La pellicola, ancora priva di una data di uscita, promette di portare sul grande schermo un’avventura carica di tensione.

Black Bear ha rilasciato il primo trailer di In The Grey, l’ultima fatica cinematografica scritta e diretta da Guy Ritchie. La sinossi ufficiale segue un team d’élite di agenti segreti che operano nelle ombre globali, muovendosi con la stessa disinvoltura tra i corridoi del potere e i campi di battaglia. Quando un dispotico criminale sottrae una fortuna da un miliardo di dollari, la squadra viene inviata per recuperarla in quella che, per chiunque altro, sarebbe una missione suicida. Quello che inizia come un colpo impossibile si trasforma rapidamente in una guerra totale dove la sopravvivenza dipende dalla capacità di anticipare le mosse del nemico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - In The Grey: Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel primo esplosivo trailer del film di Guy Ritchie Articoli correlati Henry Cavill e Jake Gyllenhaal alle prese con missioni pericolose nel trailer di In the GreyA maggio arriverà nei cinema americani il nuovo action movie diretto da Guy Ritchie, ecco le prime spettacolari immagini. Young Sherlock: Online il primo trailer della serie firmata Guy Ritchie per Prime Video!Il leggendario Sherlock Holmes sta per tornare sul piccolo schermo, ma non come lo abbiamo sempre conosciuto. Contenuti e approfondimenti su The Grey In the Grey: Jake Gyllenhaal e Henry Cavill nel primo trailer ufficiale del nuovo film di Guy RitchieDebutta a maggio nelle sale americane la nuova commedia d'azione diretta dal regista inglese. Nel cast, oltre a Jake Gyllenhaal e Henry Cavill, anche Rosamund Pike e Eiza González. Ecco il primo trail ... comingsoon.it Jake Gyllenhaal senza freni nel trailer del nuovo film di Guy RitchieAl suo fianco anche Henry Cavill e Rosamund Pyke, in una pellicola che promette azione e commedia nello stile del regista inglese ... libero.it