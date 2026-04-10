Pista ciclabile sul cavalcavia della Ghisolfa i lavori sono iniziati | il cantiere restringe la carreggiata

A Milano, sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile sul cavalcavia della Ghisolfa. Con l'apertura di questa seconda fase, la carreggiata è stata ridotta e sono state apportate modifiche alla viabilità nel tratto interessato. La modifica temporanea riguarda principalmente il restringimento della carreggiata, che durerà fino al completamento dei lavori. La circolazione dei veicoli è soggetta a variazioni in questa zona.

Milano, 10 aprile 2026 – È iniziata la seconda fase dei lavori per la pista ciclabile sul cavalcavia della Ghisolfa, a Milano, ed è cambiata la viabilità. È quindi possibile che possano verificarsi rallentamenti e code, in particolare nelle ore di punta. Si tratta di un intervento –che durerà complessivamente circa un anno – atteso da tempo da cittadini, associazioni e dai Municipi 8 e 9, nato proprio dalla spinta della cittadinanza. Pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, camera-car lungo il cantiere (atex.dam.standard.Video - p.DamVideoScripted) L’intervento L'intervento, insieme al rifacimento degli impianti della linea filoviaria... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pista ciclabile sul cavalcavia della Ghisolfa, i lavori sono iniziati: il cantiere restringe la carreggiata Pista ciclabile sul cavalcavia della Ghisolfa: scatta la fase 2 dei lavori, nuove modifiche alla viabilitàMilano, 3 aprile 2026 – Prosegue a Milano la realizzazione della pista ciclabile lungo il cavalcavia della Ghisolfa che entra nella seconda fase dei... Pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, camera-car lungo il cantiereLe immagini realizzate dall'auto del cantiere allestito tra via Delfico e piazzale Lugano. Temi più discussi: Perché (tra qualche giorno) potranno esserci maxi code sul ponte della Ghisolfa; Pista ciclabile sul cavalcavia della Ghisolfa: scatta la fase 2 dei lavori, nuove modifiche alla viabilità; Ciclabile Ghisolfa. Dall’8 aprile riduzione della carreggiata da via Delfico a piazzale Lugano; Arriva la ciclabile sul cavalcavia Ghisolfa: Un risultato dell’attivismo civico. Ciclabile sul Ponte della Ghisolfa, Lucente: Scelta inutile, rischiosa e costosa: Milano sbaglia modello di mobilità sostenibilePista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, critica dall'assessore lombardo Franco Lucente: Scelta inutile, dannosa e costosa: il Comune sbaglia modello di mobilità sostenibile ... affaritaliani.it Scatta il restringimento per il cantiere della ciclabile della Ghisolfa: possibile traffico in tiltEntra nel vivo la realizzazione della pista ciclabile sul cavalcavia della Ghisolfa. La seconda fase dei cantieri, che scatterà mercoledì 8 aprile, comporterà una parziale modifica della viabilità con ... milanotoday.it Viale Belforte a #Varese, la storia "infinita" della contestata rivoluzione viabilistica: ora spunta un #palo della luce in mezzo alla #pista ciclabile. Curiosità, proteste e una mozione - facebook.com facebook