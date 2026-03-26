Arezzo ha annunciato la necessità di aprire un secondo bando per l’ampliamento dei posti nei nidi, in particolare per i bambini nati durante i mesi estivi. Attualmente, ci sono barriere che limitano l’accesso ai servizi per i lattanti nati in questa stagione. La richiesta riguarda anche un aumento complessivo delle strutture disponibili per le fasce d’età più piccole.

Arezzo, 26 marzo 2026 – . La dichiarazione dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Silen o (Scelgo Arezzo). “Un sistema di welfare più inclusivo, che non lasci ‘invisibili’ i bambini nati nei mesi estivi e che risponda alla reale domanda delle famiglie aretine. È questo l’obiettivo che mi propongo con l’interrogazione consiliare presentata in aula per puntare i riflettori sulla gestione degli accessi ai nidi d’infanzia e sulla necessità di un potenziamento strutturale del servizio. Nonostante un numero di nascite costante nel Comune, che si attesta su una media di circa 600 all’anno nel triennio 2023-2025, l’offerta pubblica attuale è di 435 posti totali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Nidi ad Arezzo. Basta barriere per i nati in estate. Serve un secondo bando e più posti per i lattanti”

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