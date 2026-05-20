Neymar sarà in campo con il Brasile ai prossimi Mondiali, secondo la convocazione annunciata da Carlo Ancelotti. La decisione ha suscitato entusiasmo tra i tifosi brasiliani, considerando il ruolo di lunga data che il giocatore ricopre nella nazionale. La convocazione è arrivata dopo colloqui tra il tecnico e il giocatore, che ha accettato di partecipare alle gare rispettando le condizioni stabilite dall’allenatore. La partecipazione di Neymar rappresenta un elemento centrale per la squadra durante la competizione.

Neymar è stato convocato da Carlo Ancelotti per giocare i prossimi Mondiali e l’euforia si è fatta sentire in Brasile per quello che è uno dei simboli della Nazionale verdeoro. Tuttavia, secondo quanto riportato da Globo Esporte, ci sono delle condizioni che il giocatore del Santos dovrà accettare obbligatoriamente da parte del suo ct. Le condizioni poste da Ancelotti a Neymar. Neymar dovrà recuperare appieno la sua forma fisica prima di esordire contro il Marocco il prossimo 14 giugno. E Ancelotti gli ha messo dei paletti che riguardano il campo e fuori, come ad esempio la scelta del capitano. L’ex Barcellona e Psg, infatti, non indosserà la fascia al braccio durante questi Mondiali e non è detto che sarà schierato nell’undici titolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neymar giocherà il Mondiale con il Brasile, ma alle condizioni dettate da Ancelotti

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