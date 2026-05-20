Secondo un articolo del New York Times, negli ultimi anni gli Stati Uniti e Israele avrebbero collaborato con l’obiettivo di favorire la nomina di Ahmadinejad come leader in Iran, in seguito alla caduta del regime al potere. Si parla di un piano condiviso tra le due nazioni per influenzare la riorganizzazione delle figure di vertice nel paese. Le informazioni si basano su fonti anonime e non sono state confermate ufficialmente.

Un piano concordato tra Usa e Israele per ridisegnare i vertici in Iran dopo l’azzeramento del regime al potere. E il nome scelto come futuro interlocutore era quello di Mahmoud Ahmadinejad, l’ex presidente iraniano noto per le sue posizioni intransigenti, anti-israeliane e anti-americane. Una scelta surreale, quindi, da parte di Washington e Tel Aviv. La ricostruzione arriva dalle colonne del New York Times: pochi giorni dopo che gli attacchi israeliani avevano ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei e altri alti funzionari del regime, il presidente Donald Trump ipotizzò pubblicamente che sarebbe stato meglio se “qualcuno dall’interno” dell’Iran avesse preso il potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - New York Times: “Usa e Israele volevano Ahmadinejad leader in Iran dopo la caduta del regime”

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The Shocking Report: US & Israel Prepare for a Massive Strike on Iran | Fact Force Global

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