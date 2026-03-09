New York 2 ordigni vicino alla casa del sindaco Mamdani | due arresti

A New York, due persone sono state arrestate dopo il ritrovamento di due ordigni esplosivi vicino alla casa del sindaco Zohran Mamdani. La polizia ha sequestrato i dispositivi e condotto le operazioni di controllo nelle vicinanze. Le autorità hanno confermato l’episodio senza fornire ulteriori dettagli sui sospetti coinvolti. La scena è stata messa in sicurezza e le indagini sono in corso.

Due persone fermate dopo il ritrovamento di dispositivi esplosivi nei pressi della residenza del sindaco Zohran Mamdani. Gli investigatori: "Ispirati dall'ISIS". L'FBI apre un'indagine per terrorismo "La violenza durante una protesta non è mai accettabile", queste le parole di Mamdani dopo il ritrovamento di due ordigni esplosivi nei pressi di Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco di New York. Un episodio che ha fatto inevitabilmente scattare l'allarme sicurezza in città. Le autorità hanno fermato due persone che, secondo quanto emerso dalle prime indagini e come riportate da Tgcom24, avrebbero dichiarato di essere state ispirate dall'ISIS.