Sicilia a Wall Street | il modello ittico conquista New York

Una delegazione del Distretto COSVAP ha portato il modello ittico siciliano al New York Stock Exchange, incontrando l’interesse di operatori e investitori locali. L’obiettivo era mostrare le caratteristiche e le pratiche adottate nel settore ittico dell’isola, con l’intento di promuoverne le potenzialità sul mercato internazionale. L’incontro si è svolto in un contesto di confronto diretto tra rappresentanti siciliani e protagonisti del mercato finanziario di New York.

? Cosa sapere La delegazione del Distretto COSVAP ha presentato il modello ittico siciliano al New York Stock Exchange.. Il progetto punta a esportare la blue economy siciliana tramite piattaforme digitali negli Stati Uniti.. La delegazione del Distretto Pesca e Crescita Blu COSVAP ha partecipato alla cerimonia del tocco della campana presso il New York Stock Exchange di Wall Street, segnando un punto di svolta per il Progetto Cluster in Sicilia negli Stati Uniti. Il riconoscimento ottenuto nel cuore finanziario del mondo non è solo simbolico, ma rappresenta la validazione internazionale di un modello economico che punta sulla filiera ittica e agroalimentare siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia a Wall Street: il modello ittico conquista New York Notizie correlate Pinterest: utenti in crescita, profitti in calo. Wall Street valuta un modello di business sotto pressione.Pinterest, la piattaforma social incentrata sulla scoperta visiva, ha subito una brusca frenata in borsa, con un calo del 20% delle azioni dopo la... Leggi anche: Wall Street in ripiegamento Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il Progetto Cluster in Sicilia protagonista a Wall Street e a New York; La Dolce Sicilia Corporation con Il Progetto Cluster in Sicilia protagonista a Wall Street e a New York; Wall Street apre in rialzo: Nasdaq guadagna l’1,1%; Wall Street apre in calo, Dj -0,26%, Nasdaq -0,42%. La Dolce Sicilia Corporation con Il Progetto Cluster in Sicilia protagonista a Wall Street e a New YorkIl PROGETTO CLUSTER IN SICILIA conquista la scena internazionale con un risultato di grande prestigio: la delegazione del Distretto Pesca e Crescita Blu COSVAP è stata invitata a partecipare alla ce ... teleoccidente.it Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, domenica #26aprile. A Wall Street indice S&P ai massimi ma l’ #economia reale non tiene il passo. #UniCredit sale ancora in Generali, secondo il mercato punta al 10%. #buonalettura #primapagina x.com Dai 14.900 euro di Ferrari al bonus di 246mila dollari di Wall Street: la mappa dei premi aziendali Ecco quali aziende e come hanno deciso di premiare i propri dipendenti per i risultati raggiunti - facebook.com facebook