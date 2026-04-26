Sicilia a Wall Street | il modello ittico conquista New York

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione del Distretto COSVAP ha portato il modello ittico siciliano al New York Stock Exchange, incontrando l’interesse di operatori e investitori locali. L’obiettivo era mostrare le caratteristiche e le pratiche adottate nel settore ittico dell’isola, con l’intento di promuoverne le potenzialità sul mercato internazionale. L’incontro si è svolto in un contesto di confronto diretto tra rappresentanti siciliani e protagonisti del mercato finanziario di New York.

? Cosa sapere La delegazione del Distretto COSVAP ha presentato il modello ittico siciliano al New York Stock Exchange.. Il progetto punta a esportare la blue economy siciliana tramite piattaforme digitali negli Stati Uniti.. La delegazione del Distretto Pesca e Crescita Blu COSVAP ha partecipato alla cerimonia del tocco della campana presso il New York Stock Exchange di Wall Street, segnando un punto di svolta per il Progetto Cluster in Sicilia negli Stati Uniti. Il riconoscimento ottenuto nel cuore finanziario del mondo non è solo simbolico, ma rappresenta la validazione internazionale di un modello economico che punta sulla filiera ittica e agroalimentare siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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