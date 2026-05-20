New York auto esplode a Manhattan vicino a Wall Street | le fiamme durante l' ora di punta scatenano il panico

A Manhattan, vicino al famoso simbolo finanziario, un'auto è esplosa durante l'ora di punta, provocando un incendio che ha attirato l'attenzione dei passanti e delle autorità. L'incidente si è verificato in prossimità di Wall Street e ha causato momenti di panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le indagini per chiarire le cause dell'esplosione. Nessuna informazione ufficiale ha ancora confermato eventuali feriti.

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