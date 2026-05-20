New York auto esplode a Manhattan vicino a Wall Street | le fiamme durante l' ora di punta scatenano il panico
A Manhattan, vicino al famoso simbolo finanziario, un'auto è esplosa durante l'ora di punta, provocando un incendio che ha attirato l'attenzione dei passanti e delle autorità. L'incidente si è verificato in prossimità di Wall Street e ha causato momenti di panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le indagini per chiarire le cause dell'esplosione. Nessuna informazione ufficiale ha ancora confermato eventuali feriti.
Un forte boato ha interrotto il pomeriggio di New York, scatenando il panico nel cuore di Downtown Manhattan. Intorno alle 17.43 del 20 maggio all’incrocio tra Broadway e Stone Street, un veicolo della Metropolitan Transportation Authority (MTA) ha preso fuoco ed è esploso a pochi passi dal Toro di Wall Street, uno dei simboli più celebri e frequentati della città. New York, auto esplode a Manhattan vicino a Wall Street L'intervento dei vigili del fuoco e i danni La pista seguita dagli investigatori New York, auto esplode a Manhattan vicino a Wall Street Come riporta ABC, l’incidente si è verificato in un momento di alta densità pedonale, coinvolgendo sia i lavoratori in uscita dagli uffici della zona finanziaria sia i numerosi turisti presenti attorno alla statua. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Terrore a Manhattan, esplode un'auto vicino a Wall Street: le fiamme altissime
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