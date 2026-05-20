Neuropsichiatria infantile le liste di attesa superano i 2 anni Cavallaro Pd | Rafforzare servizio e ridurre tempi di accesso

Le liste di attesa per i servizi di neuropsichiatria infantile a Ravenna superano i due anni, creando una situazione di forte criticità. Le difficoltà del reparto sono riconosciute a livello locale, con i numeri delle prese in carico che superano le capacità disponibili. Un esponente del Partito Democratico ha chiesto di rafforzare il servizio e ridurre i tempi di accesso. La situazione evidenzia una carenza di risorse e di personale che influisce sui tempi di attesa per le famiglie in attesa di assistenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui