Neuropsichiatria infantile le liste di attesa superano i 2 anni Cavallaro Pd | Rafforzare servizio e ridurre tempi di accesso
Le liste di attesa per i servizi di neuropsichiatria infantile a Ravenna superano i due anni, creando una situazione di forte criticità. Le difficoltà del reparto sono riconosciute a livello locale, con i numeri delle prese in carico che superano le capacità disponibili. Un esponente del Partito Democratico ha chiesto di rafforzare il servizio e ridurre i tempi di accesso. La situazione evidenzia una carenza di risorse e di personale che influisce sui tempi di attesa per le famiglie in attesa di assistenza.
Le difficoltà della Neuropsichiatria infantile di Ravenna sono ormai note tra le lunghe liste di attesa e i numeri delle prese in carico, ben al di sopra delle attuali capacità del reparto. A sollevare il tema, chiedendo un passo in avanti rispetto alle criticità ormai croniche è stata ieri, in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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