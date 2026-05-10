Piano nazionale casa arriva il plauso di Acer Ferrara | Si possono ridurre le liste d’attesa

Il presidente di Acer Ferrara e il suo vicepresidente hanno commentato positivamente il Piano Nazionale Casa recentemente annunciato dal Governo Meloni. Secondo loro, il piano potrebbe contribuire a ridurre le liste d’attesa per le assegnazioni di alloggi pubblici. Entrambi hanno espresso soddisfazione per le iniziative contenute nel provvedimento e si sono detti fiduciosi che le misure proposte possano portare risultati concreti nel settore abitativo.

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