Piano nazionale casa arriva il plauso di Acer Ferrara | Si possono ridurre le liste d’attesa
Il presidente di Acer Ferrara e il suo vicepresidente hanno commentato positivamente il Piano Nazionale Casa recentemente annunciato dal Governo Meloni. Secondo loro, il piano potrebbe contribuire a ridurre le liste d’attesa per le assegnazioni di alloggi pubblici. Entrambi hanno espresso soddisfazione per le iniziative contenute nel provvedimento e si sono detti fiduciosi che le misure proposte possano portare risultati concreti nel settore abitativo.
Il presidente di Acer Ferrara Massimiliano Guerzoni ed il vicepresidente Gianpaolo Zurma esprimono soddisfazione in merito al Piano Nazionale Casa recentemente presentato del Governo Meloni.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Come detto dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini -.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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