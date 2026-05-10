Due anni per una visita Neuropsichiatria infantile | Tante promesse senza soluzione
A Carrara, una madre ha impiegato due anni per ottenere una visita neuropsichiatrica infantile presso l’ASL. La responsabile dell’area sociale del Movimento 5 Stelle ha segnalato il caso, evidenziando i lunghi tempi di attesa. La situazione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso questa denuncia, che mette in luce le difficoltà incontrate da una famiglia nel tentativo di accedere ai servizi sanitari.
Carrara, 10 maggio 2026 – Due anni per una visita neuropsichiatrica infantile all’Asl. La denuncia arriva da Valeria Pedrini, responsabile area sociale del Movimento 5 stelle che si fa portavoce di quanto accaduto ad una mamma. Una Situazione Critica. “La donna aveva una ricetta per una visita neuropsichiatria infantile per suo figlio, categoria differibile - scrive Pedrini -. Sulla carta l’appuntamento doveva arrivare entro sei mesi. Nella realtà, dopo settimane di telefonate e pellegrinaggi al Cup, l’unica data disponibile, spuntata grazie a una disdetta, è fissata tra qualche anno. Non è un caso isolato. È la fotografia di un sistema che, pur dichiarando di garantire le prestazioni, di fatto le colloca in un futuro indefinito”.🔗 Leggi su Lanazione.it
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