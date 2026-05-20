Il titolo più visto della settimana dall'11 al 17 maggio su Netflix è il film animato Swapped, ormai da tre settimane sulla piattaforma di streaming, con 26.4 milioni di views. Il dato delle views viene elaborato e comunicato da Netflix sulla base della proporzione tra totale delle ore viste e durata del titolo stesso. Al secondo posto nella classifica dei film c'è Creature luminose con 20.3 milioni di views, con Sally Field. Sorprendente il successo di KPop Demon Hunters, fenomeno ormai uscito dal web tra spettacoli teatrali e oggetti dedicati, che dopo ben 48 settimane sulla piattaforma continua a ottenere 3.8 milioni di views, finendo costantemente nella Top 10. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Netflix, "Swapped" e "The Roast of Kevin Hart" i più visti, bene l'MMA live

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What Netflix DELETED from the Kevin Hart Roast (Full Analysis)

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