Swapped, l’ultima serie animata originale di Netflix, ha fatto un balzo in avanti nella Top 10 di Netflix, raggiungendo 38,7 milioni di visualizzazioni tra il 4 e il 10 maggio, un record settimanale per qualsiasi serie animata originale dello studio. Questo risultato rappresenta un notevole incremento rispetto ai 15,5 milioni di visualizzazioni registrati la settimana successiva al debutto. Record di visualizzazioni. Il precedente detentore del record per un film d’animazione originale era The Sea Beast con 34,9 milioni di visualizzazioni in una settimana. Quel film aveva stabilito il record anche durante la sua seconda settimana sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Swapped’: la serie d’animazione Netflix che batte record di visualizzazioni

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