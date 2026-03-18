Iran colpo al cuore del regime | Israele uccide il leader Larijani e il ras Soleimani Netanyahu agli iraniani | Ora potete ribellarvi

In Iran, due figure di rilievo sono state uccise in operazioni condotte da Israele. Il leader Larijani e il ras Soleimani sono stati colpiti senza preavviso, secondo quanto comunicato. L’esercito israeliano ha ricevuto istruzioni precise di eliminare immediatamente qualsiasi figura di spicco iraniana o di Hezbollah non appena le informazioni di intelligence lo permettono. Il primo ministro israeliano ha rivolto un messaggio agli iraniani.

Roma – Nessuna approvazione preventiva. L’ordine impartito da Israele all’esercito è chiaro: eliminare immediatamente qualsiasi figura di spicco iraniana o di Hezbollah non appena le informazioni di intelligence lo consentano. Seguendo questa linea, ieri le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno inferto un duro colpo alla leadership di Teheran. Appena è arrivata l’informazione che il segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, si sarebbe recato nella notte, insieme al figlio, in uno dei suoi appartamenti che usava come rifugio, è partito il raid dell’aeronautica militare israeliana. Sul leader de facto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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