USA | Washington avvia azioni legali contro i mercati predittivi

Le autorità statunitensi hanno avviato azioni legali contro alcuni mercati predittivi, concentrandosi su scommesse legate a eventi politici. Le accuse riguardano trader che avrebbero utilizzato informazioni riservate di Stato per ottenere vantaggi nelle scommesse. Le autorità sostengono che queste pratiche possano influenzare la stabilità dei mercati e compromettere l'integrità delle informazioni pubbliche e private. Le indagini sono in corso e coinvolgono più piattaforme di trading che operano nel settore delle previsioni politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui