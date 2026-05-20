Nessuno sconto per il killer della moglie | confermato l' ergastolo per l' agrigentino Giovanni Salamone
La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha deciso di confermare l’ergastolo per Giovanni Salamone, 62 anni, residente nella provincia di Agrigento. L’uomo è stato giudicato colpevole dell’omicidio della moglie Patrizia Russo e dovrà restare in carcere a vita. La decisione non prevede sconti di pena o attenuanti. La sentenza è definitiva e riguarda l’evento avvenuto in passato, senza ulteriori passaggi processuali previsti.
La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha confermato la pena dell’ergastolo. L'agrigentino Giovanni Salamone, 62 anni, dovrà scontare il carcere a vita per l’omicidio della moglie Patrizia Russo.La tragedia si era consumata il 16 ottobre del 2024 a Solero, in provincia di Alessandria. Salamone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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