Strage di Fidene confermato l'ergastolo per il killer Claudio Campiti

Un uomo è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso quattro persone durante una riunione tra soci di un consorzio immobiliare, avvenuta l'11 dicembre 2022. La decisione è stata confermata recentemente, dopo che il processo si è concluso con questa sentenza. L'episodio ha avuto luogo in una zona residenziale, coinvolgendo più partecipanti alla riunione.

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