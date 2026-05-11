Strage di Fidene confermato l'ergastolo per il killer Claudio Campiti
Un uomo è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso quattro persone durante una riunione tra soci di un consorzio immobiliare, avvenuta l'11 dicembre 2022. La decisione è stata confermata recentemente, dopo che il processo si è concluso con questa sentenza. L'episodio ha avuto luogo in una zona residenziale, coinvolgendo più partecipanti alla riunione.
Claudio Campiti l'11 dicembre del 2022, sparò e uccise quattro persone durante la riunione tra soci di un consorzio immobiliare. Oggi la Corte d'Assise D'Appello conferma la condanna alla pena dell'ergastolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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