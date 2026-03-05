Ergastolo confermato | 42 coltellate il marito uccide la moglie

La corte italiana ha confermato l’ergastolo a Franco Panariello, condannato per aver ucciso la moglie, Concetta Marruocco, con 42 coltellate. Il processo ha evidenziato le modalità dell’omicidio e le accuse nei confronti dell’uomo. La sentenza definitiva segue un lungo iter giudiziario. La vicenda si è svolta in un contesto di grande attenzione mediatica e giudiziaria.

La giustizia italiana ha chiuso un capitolo tragico confermando l'ergastolo per Franco Panariello, responsabile della morte di Concetta Marruocco. La Corte d'Appello di Ancona ha respinto ogni richiesta di revisione, consolidando la condanna massima per il marito che aveva forzato il braccialetto elettronico prima di uccidere la moglie con 42 coltellate. Il verdetto definitivo arriva dopo tre anni dall'omicidio commesso a Cerreto d'Esi, dove la vittima, infermiera di 52 anni, fu colpita mentre dormiva nel letto. I giudici hanno rigettato le richieste difensive legate a una nuova perizia psichiatrica, chiudendo definitivamente le porte a qualsiasi possibilità di riduzione della pena o di nuovo processo istruttorio.