Aborto farmacologico in Emilia-Romagna Fabi | Nessuna interruzione solo al telefono

In Emilia-Romagna, le procedure di aborto farmacologico non vengono effettuate esclusivamente tramite consulto telefonico. L’assessore regionale alla Sanità ha precisato questa informazione durante una seduta dell’Assemblea legislativa, rispondendo alle discussioni sollevate sui nuovi protocolli relativi all’utilizzo della pillola abortiva Ru486. La questione ha suscitato discussioni pubbliche riguardo alle modalità di accesso e alle modalità di intervento, portando a chiarimenti ufficiali da parte delle autorità sanitarie regionali.