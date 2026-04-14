Aborto farmacologico in Emilia-Romagna Fabi | Nessuna interruzione solo al telefono
In Emilia-Romagna, le procedure di aborto farmacologico non vengono effettuate esclusivamente tramite consulto telefonico. L’assessore regionale alla Sanità ha precisato questa informazione durante una seduta dell’Assemblea legislativa, rispondendo alle discussioni sollevate sui nuovi protocolli relativi all’utilizzo della pillola abortiva Ru486. La questione ha suscitato discussioni pubbliche riguardo alle modalità di accesso e alle modalità di intervento, portando a chiarimenti ufficiali da parte delle autorità sanitarie regionali.
Nessun aborto “solo al telefono” in Emilia-Romagna. A chiarirlo è l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, intervenuto in Assemblea legislativa per rispondere alle polemiche nate sui nuovi protocolli relativi all’interruzione volontaria di gravidanza con la pillola abortiva Ru486. “Si.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sull’aborto nessuna svolta, dalla Ue solo un contentinoNo a una nuova legge sull’aborto, no a nuovi fondi per renderlo accessibile per tutte le donne europee.
Aborto, Ue chiamata a decidere su petizione sull’interruzione di gravidanzaDestinata a far discutere la decisione della Commissione europea in materia di aborto.
M.C. AMX PROTAGONISTA INDISCUSSO ALLA PRIMA DEL REGIONALE EMILIA-ROMAGNA - facebook.com facebook
Comuni montani esclusi, scatta il ricorso: Emilia-Romagna e Marche contro i nuovi criteri x.com