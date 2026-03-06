Iran Tajani | Nessuna interruzione relazioni diplomatiche

Il ministro degli Esteri ha annunciato che ieri sera tutti i diplomatici dell’ambasciata iraniana hanno lasciato il paese e si sono trasferiti a Baku, in Azerbaigian. Nessuna interruzione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi è stata comunicata, e il trasferimento avviene senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze immediate.

"Ieri sera sono usciti dall'Iran tutti i diplomatici dell'ambasciata che si è trasferita a Baku in Azerbaigian". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito agli sviluppi sulla guerra in Medioriente. "Non abbiamo parlato con il governo iraniano, però tenere aperto il contatto diplomatico ha un suo significato. Questa sera verrà l'ambasciatrice d'Italia in Iran (Paola Amadei ndr.) per riferire sulla situazione", ha concluso.