Andrea Pellegrino ha maturato una lunga gavetta prima di arrivare ai vertici del Foro Italiano, partecipando a numerosi tornei Challenger in provincia e affrontando trasferte impegnative. La sua carriera si è sviluppata nel tempo, lontano dai riflettori, con un percorso di crescita costante e silenziosa. La sua presenza nella top 100 rappresenterebbe un riconoscimento importante, frutto di anni di impegno e dedizione nel mondo del tennis.

La favola del Foro Italico che ha consacrato Andrea Pellegrino non nasce all’improvviso. È il risultato di anni trascorsi lontano dai riflettori, di tornei Challenger giocati in provincia, di trasferte complicate e di una crescita costruita lentamente, quasi in silenzio. Per questo il successo contro Frances Tiafoe, numero 22 del mondo, non rappresenta soltanto l’exploit più importante della sua carriera: è il simbolo di un percorso di resistenza sportiva e personale. Il 7-6 6-1 con cui il tennista pugliese ha conquistato gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia racconta molto più del punteggio. Racconta la maturità di un giocatore che, a 29 anni, ha imparato a trasformare la fatica in consapevolezza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La storia di Andrea Pellegrino: tanta gavetta fino all’apice del Foro. E la top100 sarebbe un coronamento…

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