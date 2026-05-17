Modena lo psichiatra Cozza | Il disturbo schizoide non basta a spiegare il gesto di Salim El Koudri

Lo psichiatra Massimo Cozza ha commentato a Fanpage.it il caso di Salim El Koudri, l’uomo che ha investito otto pedoni a Modena. Secondo l’esperto, il disturbo schizoide non è sufficiente a spiegare il gesto compiuto. La valutazione del profilo psichiatrico dell’indagato è stata richiesta dalle autorità per approfondire le motivazioni e lo stato mentale dell’indagato al momento dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’importanza di un’analisi approfondita della salute mentale in situazioni di emergenza come questa.

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