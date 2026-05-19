A Modena, è stato convalidato l’arresto di un uomo di 31 anni sospettato di aver investito diversi pedoni nel centro cittadino. L’uomo si trovava alla guida della propria vettura quando, a velocità sostenuta, ha attraversato un’area frequentata da passanti, causando vari feriti. Le autorità hanno confermato che non ci sono elementi che colleghino il gesto a eventuali problematiche di natura psicologica o patologica. L’uomo rimane in custodia nel carcere locale.

Resta in carcere Salim El Koudri, il 31enne accusato di aver travolto numerosi pedoni nel centro di Modena lanciandosi ad alta velocità con la propria auto tra i passanti. La giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi ha convalidato l’arresto dell’uomo, escludendo allo stato attuale collegamenti accertati tra il gesto e il disturbo psichiatrico per il quale era stato seguito in passato. “Nessun collegamento accertato con la patologia”. Nell’ordinanza, la gip sottolinea che al momento non emergono elementi tali da far ritenere che l’azione sia stata una conseguenza diretta del disturbo schizoide di personalità per cui Salim El Koudri era stato preso in carico dal Centro di Salute Mentale di Castelfranco Emilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Modena, convalidato l’arresto di Salim El Koudri: “Nessun elemento che colleghi il gesto alla patologia”

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Modena, lavvocato di Salim El Koudri: È confuso e assente

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