Nessun "caso Salvini": il pensiero del leader leghista, assicurano all'Adnkronos da Fratelli d'Italia, "è stato forzato". Nel partito della premier si prova così a smorzare sul nascere le polemiche esplose dopo le parole del ministro delle Infrastrutture sul possibile ritorno alle urne in anticipo, successivamente chiarite con una precisazione. Tutto parte dall'intervento di Salvini a Trento, dove il vicepresidente del Consiglio, rispondendo a una domanda sulla durata della legislatura, ha osservato che il voto a scadenza naturale non è affatto scontato e che molto dipenderà anche dall'andamento dell'economia. "Non lo so. Dipende anche dai fattori economici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Nessun caso Salvini". FdI ferma ogni polemica: niente elezioni anticipate

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