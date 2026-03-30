Secondo voci di stampa, il governo sta valutando la possibilità di indizione di elezioni anticipate il 7 giugno, in caso di diminuzione di due terzi dei consensi per un partito di maggioranza nei prossimi sondaggi. A Palazzo Chigi si attende il risultato di alcune rilevazioni previste tra due o tre settimane, che potrebbero influenzare la decisione sulle eventuali consultazioni elettorali anticipate.

A Palazzo Chigi si attende l’esito dei prossimi sondaggi, attesi tra 2 o 3 settimane, per valutare l’eventuale ricorso alle elezioni anticipate. Secondo rumors raccolti dal Giornale d'Italia Il timore è quello di un calo di consenso del 2-3%. Qualora la flessione dovesse fermarsi a questi livelli, l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni verso elezioni anticipate il 7 giugno, “voto in caso di crollo di FdI del 2/3% ai prossimi sondaggi” - RUMORS

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