Nella villa di Garlasco c’è un’impronta sporca del sangue di Chiara Poggi ancora ignota | cosa dice la Bpa del Ris

Nella villa di Garlasco sono state trovate tracce di sangue ancora non identificate, appartenenti a Chiara Poggi. La Bpa, l’analisi condotta dal Ris di Cagliari, ha evidenziato che la vittima era stata colpita anche vicino alle scale che portano al piano superiore. I risultati delle analisi hanno contribuito a ricostruire alcuni dettagli delle ferite subite, ma l’impronta di sangue rimane ancora senza una precisa identificazione. La ricerca prosegue per chiarire ogni elemento sulla scena del delitto.

Chiara Poggi era stata colpita anche in prossimità delle scale di accesso al piano superiore, come ricostruito dalla Bpa realizzata dal Ris di Cagliari. Qui i carabinieri del Ris si sono concentrati sulla "presenza di una macchia ematica riconducibile a una mano sinistra aperta": questa traccia non è attribuibile a quella della vittima e quindi associabile molto probabilmente a quella del killer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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