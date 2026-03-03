deliveroo in amministrazione giudiziaria per le accuse di caporalato e paghe basse

Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato l’affiancamento di un amministratore giudiziario a Deliveroo, in seguito alle accuse di caporalato e paghe basse rivolte alla società. Il procedimento nasce da un decreto urgente del pubblico ministero, che ha portato alla decisione di mettere sotto controllo l’azienda. La misura riguarda l’intera attività di Deliveroo nella città.

Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato il decreto urgente del pubblico ministero con cui è stato disposto l’affiancamento di un amministratore giudiziario a Deliveroo. Il provvedimento riguarda l’inchiesta per presunto caporalato nei confronti della società di consegne a domicilio, accusata di avere sottoposto migliaia di rider a condizioni retributive ritenute inadeguate. Secondo l’ipotesi accusatoria, i fattorini sarebbero stati pagati pochi euro a consegna, con turni prolungati fino a dodici ore al giorno per raggiungere compensi considerati sufficienti. Il giudice richiama la necessità di “garantire il ripristino della legalità”, attraverso una forma di controllo che affianchi l’azienda senza interromperne l’attività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Contenuti utili per approfondire Deliveroo in amministrazione...

