I rider protestano contro le paghe basse e la mancanza di tutele, sottolineando che il rimborso minimo è di tre euro e 75 centesimi per consegna. Tuttavia, alcuni ordini permettono di guadagnare fino a 10 euro, variando in base alla distanza. La questione riguarda anche le condizioni di lavoro e le tariffe applicate da alcune piattaforme di consegna.

Il rimborso minimo? Tre euro e 75 centesimi a consegna, ma ci sono ordini che consentono di racimolare anche 10 euro: dipende dalla distanza. Nel week end guadagni un po’ di più ma per un tempo limitato, oppure in caso di meteo avverso. È tutto molto precario e ci sono grandi carenze, che ho portato ‘in piazza’: non esiste una paga oraria minima garantita. Se non accetti ordinazioni, non guadagni nulla; non ci sono ferie e malattia e lavori a qualsiasi condizione, sotto l’acqua o sotto la neve. E’ questa la denuncia di Edoardo Bondi, 25 anni, rider per Deliveroo e ieri in piazza in occasione delle giornate di mobilitazione indette dalla Cgil, con presidi e iniziative pubbliche volte a rivendicare diritti fondamentali e superare l’attuale modello di sfruttamento dei rider. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei rider: "Paghe basse ipertassate e quasi nessuna tutela"

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