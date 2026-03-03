Migliaia di file pedopornografici nel pc arrestato un cinquantenne

Un uomo di 50 anni di Pistoia è stato fermato dalla polizia perché trovato in possesso di migliaia di file pedopornografici che coinvolgevano minori. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati numerosi dispositivi elettronici contenenti materiale illecito. L’indagine ha portato all’arresto del cinquantenne, che ora si trova in custodia. La polizia ha riferito che l’uomo non ha opposto resistenza durante le operazioni.

Un cinquantenne di Pistoia è stato arrestato dalla polizia perché trovato in possesso di migliaia di file di natura pedopornografica realizzati con il coinvolgimento di minori. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Firenze ha approfondito le indagini e ha individuato sulla rete attività di upload di materiale illecito raffigurante minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni. Attraverso complesse attività tecniche e accertamenti informatici, gli investigatori sono riusciti a risalire all’account sospetto, riconducendolo al cinquantenne. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Firenze ha emesso un decreto di perquisizione dell’abitazione dell’uomo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

