Nel centro storico di Roma i posti auto costano quanto un bilocale a Centocelle
Nel cuore di Roma, un parcheggio in un'autorimessa condominiale viene proposto a 260mila euro, un prezzo simile a quello di un bilocale in zona Centocelle. La cifra, pubblicata su un noto portale immobiliare, ha attirato l'attenzione per l'elevata richiesta di posti auto in centro storico. L'annuncio rappresenta un record di prezzo per un singolo spazio di sosta e sta suscitando discussioni tra residenti e addetti ai lavori. La differenza tra costi di parcheggio e immobili residenziali continua a essere al centro di attenzione.
Un posto auto, all'interno di un'autorimessa condominiale coperta, venduto a 260mila euro. Un annuncio da record, pubblicato su uno dei principali portali immobiliari in Italia, che sta facendo scalpore. Da tempo il trend immobiliare legato a box, posti auto e garage sta facendo registrare una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
A Roma vendesi posto auto da record: 260mila euro per 13 metri quadri vicino piazza Navona
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