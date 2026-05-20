Nel centro storico di Roma i posti auto costano quanto un bilocale a Centocelle

Nel cuore di Roma, un parcheggio in un'autorimessa condominiale viene proposto a 260mila euro, un prezzo simile a quello di un bilocale in zona Centocelle. La cifra, pubblicata su un noto portale immobiliare, ha attirato l'attenzione per l'elevata richiesta di posti auto in centro storico. L'annuncio rappresenta un record di prezzo per un singolo spazio di sosta e sta suscitando discussioni tra residenti e addetti ai lavori. La differenza tra costi di parcheggio e immobili residenziali continua a essere al centro di attenzione.

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