Non si ferma la corsa al rialzo dei prezzi di box e posti auto nella Capitale, ponendo Roma tra le tre città italiane dove parcheggiare comodamente la propria macchina vicino o meglio ancora sotto casa sta diventando un vero e proprio lusso. Con prezzi che si aggirano tra i 40 e gli 80 mila euro nelle zone semicentrali e che superano i 150 mila in centro, secondo il Gruppo Tecnocasa il rincaro nel 2025 è stato del 6% rispetto all'anno precedente, con un aumento maggiore nel secondo semestre rispetto al primo e la netta sensazione che anche il primo semestre di quest'anno si chiuderà con un andamento simile. Il motivo del segno più al posto auto è legato all'incremento dei prezzi degli appartamenti, ma soprattutto al fatto che si punti a un tipo di investimento abbastanza sicuro e semplice da gestire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Posti auto a peso d'oro: in Centro costano 150mila euro

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