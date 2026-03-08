Weekend di controlli nel centro storico 80 auto in sosta vietata e 7 parcheggiatori abusivi sanzionati

Durante il weekend, nel centro storico di Catania sono stati effettuati controlli coordinati dalle forze dell’ordine con l’obiettivo di verificare la sosta dei veicoli. Sono state identificate 80 auto in sosta vietata e 7 parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati. Il servizio ha visto la partecipazione di polizia di Stato, Guardia di finanza, polizia locale e forze armate, supportate dal X reparto mobile.

Tre delle persone fermate per attività abusiva di parcheggio sono state denunciate anche per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Catania La questura di Catania ha coordinato un servizio di controllo interforze nel centro storico, dispiegando pattuglie della polizia di Stato, della guardia di finanza, della polizia locale e dell'esercito italiano nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", con il supporto del X reparto mobile e della polizia scientifica. I presidi sono stati attivati in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Controlli tra le vie della movida, parcheggiatori abusivi nel mirino: sei sanzionati e due denunciatiDurante il primo fine settimana del 2026, il centro storico di Catania è stato interessato da un ampio servizio di controllo interforze, coordinato... Controlli della Municipale in via Paparelli: "Sanzionati due parcheggiatori abusivi"L'assessore Giovanna Bonanno assicura che "l'attenzione dell'Amministrazione resta alta e le attività di monitoraggio proseguiranno in modo... Tutto quello che riguarda Weekend di controlli nel centro storico.... Temi più discussi: Controlli nel weekend. Scattano le multe; Controlli della PolStrada, 80 infrazioni alla guida: in un weekend decurtati ben 235 punti dalle patenti; Controlli nel weekend: 600 verifiche nei locali, oltre 15mila euro di sanzioni; Weekend di controlli e interventi, maxi operazione interforze e un uomo denunciato per lesioni alla madre. Lugo, controlli a tappeto nel weekend: scatta una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendereI militari dell'Aliquota Radiomobile fermano un conducente recidivo: guidava un'auto senza revisione né assicurazione e con patente sospesa a tempo indeterminato ... ravenna24ore.it Carabinieri: controlli nel weekend, eseguiti 3 arrestiComando Provinciale Carabinieri di Vicenza, continuano senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio ... vicenzareport.it Last podium of a fantastic weekend in Val di Fassa Elena Curtoni Kajsa Vickhoff Lie Asja Zenere FIS / Action Press / Pierre Teyssot / Ruedi Flueck #FISAlpine #WorldCupValdiFassa - facebook.com facebook • Un nuovo weekend di partite attende le squadre del nostro settore giovanile #ChievoVerona #SettoreGiovanile #NextMatch x.com