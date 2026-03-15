Gli hotel a Napoli non sono più pieni | Prenotazioni calate nel 2026 a rischio l'occupazione dice Federalberghi

Gli hotel a Napoli registrano un calo di prenotazioni, secondo quanto riferito da Federalberghi. L’associazione degli albergatori segnala una diminuzione del 3 per cento delle prenotazioni anche per quest’anno e spiega che molte camere risultano ancora libere durante il periodo di Pasqua. La situazione mette a rischio l’occupazione nel settore alberghiero della città.

L'associazione degli albergatori: "Calo del 3 per cento quest'anno e per Pasqua tante camere ancora vuote. Noi contrari all'aumento della tassa di soggiorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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