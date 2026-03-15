Gli hotel a Napoli non sono più pieni | Prenotazioni calate nel 2026 a rischio l'occupazione dice Federalberghi

Da fanpage.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli hotel a Napoli registrano un calo di prenotazioni, secondo quanto riferito da Federalberghi. L’associazione degli albergatori segnala una diminuzione del 3 per cento delle prenotazioni anche per quest’anno e spiega che molte camere risultano ancora libere durante il periodo di Pasqua. La situazione mette a rischio l’occupazione nel settore alberghiero della città.

L'associazione degli albergatori: "Calo del 3 per cento quest'anno e per Pasqua tante camere ancora vuote. Noi contrari all'aumento della tassa di soggiorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Manna: “Non sono d’accordo quando si dice che il Napoli è strafavorito per lo Scudetto, Inter la più forte”Giovanni Manna analizza il momento del Napoli, celebrando i successi del 2025 ma sottolineando sacrifici e limiti strutturali rispetto ai top club...

C’è un legame tra gengive e rischio di malattie cardiache, gli esperti: “Cuore e bocca sono collegati”L'American Heart Association ha pubblicato una dichiarazione scientifica per sottolineare come i problemi alle gengive potrebbero sul lungo periodo...

Tutto quello che riguarda Gli hotel a Napoli non sono più pieni...

Temi più discussi: Napoli aumenta la tassa di soggiorno nel 2026: nuove tariffe per hotel, B&B e affitti turistici; Dopo Relais & Chateau, l'hotel Parker's di Napoli rilancia con Forbes; La tassa di soggiorno aumenta ancora a Napoli nel 2026: un euro in più a notte per Hotel e B&B; A Napoli cresce il turismo e aumenta la tassa di soggiorno.

gli hotel a napoliGli hotel a Napoli non sono più pieni: Prenotazioni calate nel 2026, a rischio l’occupazione dice FederalberghiA Napoli gli hotel non sono più pieni. Nei primi mesi del 2026 abbiamo registrato un calo del 3 per cento nelle prenotazioni. A rischio anche Pasqua, dice Federalberghi Napoli, l'associazione che ... fanpage.it

gli hotel a napoliTurismo a Napoli, gli albergatori: «Tassa di soggiorno, penalizzati dai rincari»È duro, il commento di Federalberghi Napoli, a poche ore di distanza dall’ufficializzazione dell’aumento che riguarda la tassa di soggiorno in città. Un euro ... ilmattino.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.