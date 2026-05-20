Negozianti sconvolti | Notti ormai insonni C’è meno gente in giro Servono le barriere

Il centro storico di una città è ancora scosso dopo gli eventi di sabato pomeriggio, che hanno lasciato negozianti e residenti in uno stato di sconforto. I commercianti riferiscono di notti senza sonno e di una diminuzione della clientela, evidenziando la necessità di barriere per garantire maggiore sicurezza. A pochi giorni dall’accaduto, è stato attivato un servizio di supporto psicologico da parte di un’associazione locale per aiutare le persone coinvolte. La zona rimane sottoposta a attenzione e vigilanza.

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