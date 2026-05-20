Negozianti sconvolti | Notti ormai insonni C’è meno gente in giro Servono le barriere

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro storico di una città è ancora scosso dopo gli eventi di sabato pomeriggio, che hanno lasciato negozianti e residenti in uno stato di sconforto. I commercianti riferiscono di notti senza sonno e di una diminuzione della clientela, evidenziando la necessità di barriere per garantire maggiore sicurezza. A pochi giorni dall’accaduto, è stato attivato un servizio di supporto psicologico da parte di un’associazione locale per aiutare le persone coinvolte. La zona rimane sottoposta a attenzione e vigilanza.

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Un centro storico ancora scosso dopo gli eventi di sabato pomeriggio. A distanza di pochi giorni, tra i negozianti della zona resta lo shock; infatti, in seguito a quanto accaduto, è stato attivato da Modenamoremio anche un servizio di supporto psicologico per i cittadini coinvolti. Dimenticare eventi del genere resta difficile: c’è chi fa ancora fatica a dormire, chi non riesce a smettere di ricordare gli avvenimenti e chi ora chiede più controlli o alla pedonalizzazione del centro storico. "L’immagine che mi è rimasta di più – racconta Alberto Fini, dell’omonima gioielleria – è quella della signora che è stata schiacciata contro la vetrina. E poi tutta la gente a terra, in strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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