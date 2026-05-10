Notti insonni e passione ormai ci siamo La nuova creatura del pilota verucchiese
Un magazziniere di una società di ricambi ha annunciato il lancio della nuova 131 Evo II, una vettura che deriva dalla Fiat 131 Racing. Dopo anni di annunci e test, ha dichiarato che ora il progetto è pronto per essere presentato ufficialmente. La vettura viene definita come il risultato di passione e impegno, con una lunga fase di sperimentazioni alle spalle.
"Anni di esperimenti e annunci, ma adesso siamo pronti". È così che Paolo Diana, magazziniere impiegato presso Union Ricambi, ha presentato a tutti la nuova 131 Evo II, figlia della storica Fiat 131 Racing. Il prossimo giugno, dopo anni di ragionamenti e prove, pensieri e annunci, la vettura.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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