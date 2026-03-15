Nel suo nuovo lavoro, “No No Note”, Dose racconta le notti difficili che rimangono impresse nella memoria. Il testo descrive come le esperienze notturne influenzino il percorso personale e le emozioni vissute. La narrazione si concentra sui ricordi di momenti di insicurezza e di lotta emotiva, trasformando le notti insonni in una testimonianza di sopravvivenza.

In “No No Note”, Dose esplora la memoria delle notti difficili, quelle che restano impresse e segnano un percorso personale. Tra scelte sbagliate, disillusione e riflessioni notturne, il brano diventa un racconto lucido di fragilità e resistenza emotiva. Le notti diventano così un archivio di esperienze e legami fondamentali che, nonostante tutto, permettono di andare avanti. Hai raccontato che questo brano è nato durante notti in cui dormire era impossibile: cosa succede nella tua testa in quelle ore? Esattamente quello che avete sentito, riflessioni, modi di risolvere problematiche non create solo da noi ma da quello che sono le dicerie. In parole povere succede che creo testi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “No No Note”: Dose trasforma le notti insonni in un racconto di memoria e sopravvivenza emotiva

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