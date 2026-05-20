Negoziante aggredito | L’ho sorpreso a rubare É tornato per spruzzare lo spray al peperoncino

Un negoziante di alimentari situato in corso Garibaldi è stato aggredito da un cliente ubriaco. L’uomo, sorpreso mentre tentava di rubare nel negozio, è tornato poco dopo per spruzzare spray al peperoncino, investendo il titolare con una nuvola di gas. Il negoziante ha commentato che, se una persona chiede aiuto con gentilezza, di solito riceve assistenza, ma in questo caso l’aggressione è stata motivata da un gesto di dispetto.

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