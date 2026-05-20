Negoziante aggredito | L’ho sorpreso a rubare É tornato per spruzzare lo spray al peperoncino
Un negoziante di alimentari situato in corso Garibaldi è stato aggredito da un cliente ubriaco. L’uomo, sorpreso mentre tentava di rubare nel negozio, è tornato poco dopo per spruzzare spray al peperoncino, investendo il titolare con una nuvola di gas. Il negoziante ha commentato che, se una persona chiede aiuto con gentilezza, di solito riceve assistenza, ma in questo caso l’aggressione è stata motivata da un gesto di dispetto.
"Se uno ha fame e chiede per favore, io qualcosa do. Ma così no, non si fa". Mohammad, titolare del negozio di alimentari Bay Fresh di corso Garibaldi, l’altra sera è stato investito da una nuvola di gas al peperoncino che gli ha sprigionato in viso – solo per dispetto – un cliente ubriaco. Questi, pochi minuti prima, in compagnia di altri due aveva provocato il negoziante cercando di rubacchiare qualche confezione di biscotti in vista sul bancone. L’episodio è avvenuto lunedì sera. Il titolare del piccolo minimarket, originario del Bangladesh, è in Italia da dieci anni. Una persona dai modi gentili: la stretta di mano è accompagnata da un accenno d’inchino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
El niño que volvió del pasado para tomar el control del imperio familia
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