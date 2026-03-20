Un uomo è stato sorpreso a rubare nel supermercato Lidl di via Francesco Baracca a Bologna. Dopo essere stato fermato, ha minacciato i dipendenti con due pale d’acciaio e si è difeso con uno spray al peperoncino. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi all’interno del negozio situato vicino all’ospedale Maggiore. Nessun ferito è stato segnalato durante la scena.

Bologna, 20 marzo 2026 – Momenti di tensione all’interno del supermercato Lidl di via Francesco Baracca, in zona ospedale Maggiore, dove nei giorni scorsi un uomo ha minacciato il personale brandendo due pale d’acciaio nel tentativo di farsi restituire della merce rubata poco prima. L’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna, allertati da un cittadino, ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e arrestare l’uomo – 35 anni, russo e senza fissa dimora – con l’accusa di tentata rapina aggravata. Mitragliatori, esplosivo e un tir per bloccare l'A1: così è stato fermato l'assalto al portavalori. Il retroscena Secondo quanto ricostruito, i militari, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato l’uomo intento a intimidire i dipendenti con due attrezzi da edilizia lunghi circa mezzo metro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso a rubare alla Lidl, minaccia i dipendenti con pale d’acciaio: steso con lo spray al peperoncino

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