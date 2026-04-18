Villa Borghese si finge guardia giurata e usa lo spray al peperoncino per rubare un Iphone

Si era presentato all’appuntamento con un cartellino con la scritta ‘Security’ appeso al collo. Un espediente per apparire affidabile e rassicurare il giovane venditore con cui aveva preso contatto su Facebook. Ma quella che doveva essere una normale compravendita di un iPhone da 1.000 euro tra i.🔗 Leggi su Romatoday.it

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