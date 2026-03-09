NBA su Sky sette partite in diretta | dai Thunder già ai playoff al grande show del Madison Square Garden

Su Sky Sport Basket e su NOW è in programma una settimana di basket NBA con sette partite in diretta. La serie inizia nella notte tra lunedì e martedì con Oklahoma City contro Denver e termina domenica con la partita tra New York e Golden State al Madison Square Garden. La programmazione comprende incontri di diverse squadre e momenti chiave della stagione.

Una settimana ricca di basket NBA su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Si parte nella notte tra lunedì e martedì con Oklahoma City-Denver, si chiude domenica con New York-Golden State al Madison Square Garden. Sette partite di regular season NBA in arrivo su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Una settimana intensa di pallacanestro americano, con squadre già qualificate ai playoff e sfide di grande fascino, dall’Oklahoma City Arena fino al Madison Square Garden di New York. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

