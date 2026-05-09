Wemby marziano e gli Spurs sbancano Minneapolis Brunson trascina New York | Phila ko

Nel mondo della pallacanestro, il giocatore francese ha segnato 39 punti e catturato 15 rimbalzi in una partita in cui gli Spurs si sono imposti a Minneapolis. A New York, invece, Brunson ha guidato la squadra alla vittoria, mentre i Sixers sono stati sconfitti. La partita tra Minnesota e San Antonio si è conclusa con il team ospite che ha prevalso, nonostante l'ottima prestazione di Edwards.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Victor Wembanyama strabilia. Il gigante francese sfodera forse la miglior prestazione di carriera, per qualità correlata al peso specifico della partita, esibisce numeri da fenomeno a Minneapolis e regala a San Antonio il vantaggio nella serie su Minnesota. New York vince a Philadelphia trascinata dal solito Jalen Brunson e ipoteca la finale di Conference dell’Est. Ecco il dettaglio delle due sfide di secondo turno dei playoff Nba giocate nella notte italiana. Troppo Wembanyama per i Wolves. Il francese straripa a Minneapolis, esibisce forse la sua miglior partita in Nba, da 39 punti, 15 ribalzi e 5 stoppate, appena alla seconda trasferta di carriera ai playoff.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wemby marziano e gli Spurs sbancano Minneapolis. Brunson trascina New York: Phila ko ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nba Playoff highlights: Brunson trascina i Knicks, tutto facile per gli SpursAltra notte di playoff in Nba, con Knicks e Spurs che si portano avanti 2-0 nelle rispettive serie contro Sixers e Timberwolves. Doncic-show, i Lakers schiantano gli Heat. Detroit ok a Washington, Wemby trascina gli SpursI Lakers continuano a vincere e con i 60 punti di un super Doncic mandano ko gli Heat, Detroit passa a Washington mentre gli Spurs hanno la meglio...