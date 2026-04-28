Riparte la stagione estiva del Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos | il Sicilian Made Perfect incontra i nuovi trend del turismo 2026

Giardini Naxos ha dato il via alla stagione estiva con la riapertura del Delta Hotels by Marriott. L’hotel ha annunciato il ritorno delle attività e delle offerte per i turisti, in linea con le nuove tendenze del settore per il 2026. La struttura si prepara ad accogliere gli ospiti con servizi aggiornati e pacchetti dedicati, puntando a consolidare la propria presenza nella zona durante i mesi caldi.

Da luglio le nuove top room al sesto piano che riapre completamente rinnovato. A partire dal mese di luglio, il sesto piano, totalmente ristrutturato con il nuovo concept metterà a disposizione degli ospiti le nuove top rooms. La struttura rafforza inoltre il proprio posizionamento nel segmento bleisure, sempre più centrale nelle dinamiche del turismo contemporaneo, integrando accoglienza leisure e vocazione congressuale. Con 11 sale meeting e circa 2.580 mq di spazi eventi, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos si conferma tra le principali realtà congressuali del Sud Italia, grazie anche alla prossimità con l’aeroporto di Catania e alla capacità di ospitare eventi di respiro internazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Riparte la stagione estiva del Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos: il “Sicilian Made Perfect” incontra i nuovi trend del turismo 2026 Notizie correlate Riparte la stagione estiva del Delta Hotels by Marriott Giardini NaxosCon la riapertura della stagione estiva, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos conferma il suo posizionamento sul mercato del turismo come una... Giardini Naxos devastata dal ciclone: il Comitato per i Beni Pubblici chiede la revisione del Piano demanialeLa furia del ciclone Harry ha ridisegnato la costa di Giardini Naxos, lasciando dietro di sé erosione, piazze e lungomare danneggiati e una spiaggia...