Elezioni 2026 liste e candidati a Giardini Naxos | tutti i nomi

A Giardini Naxos si stanno preparando le elezioni comunali del 2026, dopo la decadenza del sindaco uscente. Quattro candidati si sono presentati, ognuno con una propria lista, per concorrere alla poltrona di primo cittadino. La corsa elettorale vede coinvolti diversi nomi, in vista del rinnovo dell'amministrazione comunale. La campagna elettorale prenderà il via nelle prossime settimane, con i candidati che si preparano a presentare le proprie proposte agli elettori.

Sono quattro i candidati a sindaco al Comune di Giardini Naxos con altrettante liste per il rinnovo dell'amministrazione per via della decadenza di Giorgio Stracuzzi.Si tratta di Salvo Puccio, ex direttore generale del Comune di Messina, con la lista Puccio sindaco di Giardini Naxos. Agatino.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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