Nasconde i toner dentro ad una scatola | tentato furto nel negozio di elettrodomestici
Martedì 19, un tentativo di furto si è verificato in un negozio di elettrodomestici situato in un centro commerciale cittadino. Un individuo è stato sorpreso mentre nascondeva dei toner all’interno di una scatola, con l’intento di portarle via senza pagare. Il tentativo non si è completato con successo e sono state avviate le procedure di sicurezza e di polizia per chiarire l’accaduto. La scena si è svolta durante l’orario di apertura del negozio.
Furto in negozio. E’ quanto è accaduto nella giornata di martedì 19 all’interno di un esercizio di elettrodomestici, all’interno di un centro commerciale della città. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia giunti sul posto, un uomo si è impossessato di diversi toner, nascondendoli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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