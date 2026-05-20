Nasconde i toner dentro ad una scatola | tentato furto nel negozio di elettrodomestici

Da ferraratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19, un tentativo di furto si è verificato in un negozio di elettrodomestici situato in un centro commerciale cittadino. Un individuo è stato sorpreso mentre nascondeva dei toner all’interno di una scatola, con l’intento di portarle via senza pagare. Il tentativo non si è completato con successo e sono state avviate le procedure di sicurezza e di polizia per chiarire l’accaduto. La scena si è svolta durante l’orario di apertura del negozio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Furto in negozio. E’ quanto è accaduto nella giornata di martedì 19 all’interno di un esercizio di elettrodomestici, all’interno di un centro commerciale della città. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia giunti sul posto, un uomo si è impossessato di diversi toner, nascondendoli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Video ? Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Tentato furto in un negozio di via Asiago: arrestato un ladro che si era ferito rompendo una vetrataDurante un intervento notturno su strada i carabinieri hanno arrestato per “tentato furto aggravato in concorso” un 55enne e denunciato il complice...

Empoli, doppio colpo allo stesso negozio: rapina nel pomeriggio e tentato furto nella notteEmpoli (Firenze), 20 aprile 2026 – Due colpi nel giro di poche ore allo stesso negozio di alimentari orientale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web