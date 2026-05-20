Nasconde i toner dentro ad una scatola | tentato furto nel negozio di elettrodomestici

Martedì 19, un tentativo di furto si è verificato in un negozio di elettrodomestici situato in un centro commerciale cittadino. Un individuo è stato sorpreso mentre nascondeva dei toner all’interno di una scatola, con l’intento di portarle via senza pagare. Il tentativo non si è completato con successo e sono state avviate le procedure di sicurezza e di polizia per chiarire l’accaduto. La scena si è svolta durante l’orario di apertura del negozio.

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