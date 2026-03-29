Tentato furto in un negozio di via Asiago | arrestato un ladro che si era ferito rompendo una vetrata

Nella notte, i carabinieri hanno intercettato un tentativo di furto in un negozio di via Asiago. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo essersi ferito rompendo una vetrina, mentre un complice di 59 anni è stato denunciato. L'intervento è avvenuto durante un controllo notturno in zona.

Durante un intervento notturno su strada i carabinieri hanno arrestato per “tentato furto aggravato in concorso” un 55enne e denunciato il complice di 59 anni. I militari dell’Arma, a partire da un recente episodio di furto presso un’attività commerciale di San Giovanni La Punta commesso da ignoti, allontanatisi a bordo di una monovolume compatta contraddistinta dalla carrozzeria “malmessa”, nella tarda serata hanno individuato un veicolo che sembrava proprio quello da ricercare. In abiti borghesi e a bordo di auto con targhe di copertura, i carabinieri della stazione puntese hanno notato la vettura sospetta transitare in via Messina nel comune di Catania con a bordo due uomini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tentato furto in un negozio di via Asiago: arrestato un ladro che si era ferito rompendo una vetrata Articoli correlati Furto tentato in un negozio di Pavia: arrestato il ladro sorpreso dai dipendentiPavia, 7 marzo 2026 – Prima l'intervento di alcuni dipendenti e poi il tempestivo arrivo della polizia hanno sventato il furto, con un arresto per... Caos in un negozio a Rovigo per un furto di cibo: commessa si frattura il polso, arrestato il ladroEseguito un arresto a Rovigo, dove un uomo di nazionalità marocchina è stato fermato per rapina all’interno di un esercizio commerciale. Aggiornamenti e notizie su Tentato furto Temi più discussi: Polizia Locale, tentato furto con destrezza sventato da remoto: tre arrestati; Doppio furto in un supermercato Esselunga di Milano: nel giro di 2 ore cercano di rubare 600 euro di merce; Tentato furto notturno in un bar. La Polizia arresta un ventisettenne; Tentato furto in via Pré: tre uomini arrestati grazie al monitoraggio da remoto. Santa Maria Capua Vetere, tentato furto in banca: assalto con un escavatoreMomenti di paura, l’altra notte, nella città del Foro. Un'azione intrepida, ma fortunatamente infruttuosa, di una banda di malviventi, che tentavano di forzare la filiale ... ilmattino.it Furto in un distributore di carburante, 51enne in fuga bloccato dai carabinieri: sequestrate 4 taniche da 20 litri ciascuna colme di gasolioDESENZANO DEL GARDA. I carabinieri di Desenzano del Garda, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 51 anni ritenuto responsabile di tentato furto, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazio ... ildolomiti.it CATANIA, TENTANO IL FURTO IN UN NEGOZIO DI VIA ASIAGO: ARRESTATO 55ENNE, DENUNCIATO IL COMPLICE CATANIA – Tentato colpo nella notte in un’attività commerciale di via Asiago, ma l’intervento dei Carabinieri ha mandato in fumo il piano. U - facebook.com facebook Santa Maria Capua Vetere, tentato #furto in #banca: sfondate le vetrine con escavatore x.com