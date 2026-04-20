Nel pomeriggio e nella notte, un negozio di alimentari orientale di Empoli è stato preso di mira due volte. Prima, è avvenuta una rapina in pieno giorno, seguita da un tentato furto durante le ore notturne. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi e stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sui sospetti o sui danni subiti dal negozio.

Empoli (Firenze), 20 aprile 2026 – Due colpi nel giro di poche ore allo stesso negozio di alimentari orientale. È quanto accaduto ieri, a Empoli, dove una rapina nel pomeriggio è stata seguita da un nuovo tentativo di furto in serata. Il primo episodio si è verificato intorno alle 17.30, quando due persone incappucciate sono entrate nel negozio e, per intimidire i presenti, hanno esploso un colpo di pistola a salve. I malviventi si sono fatti consegnare il denaro in cassa, circa 400 euro, per poi fuggire a bordo di un’auto. Nessuno è rimasto per fortuna ferito. L’allarme è stato dato dai dipendenti al 112 e sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, doppio colpo allo stesso negozio: rapina nel pomeriggio e tentato furto nella notte

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