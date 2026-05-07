Manfredonia aria di futsal | una nuova società di calcio a cinque?

A Manfredonia si parla di una possibile nuova società dedicata al calcio a cinque. La città sembra voler riprendere in mano questa disciplina, che negli ultimi anni ha avuto una presenza significativa sul territorio. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma l'attenzione si concentra sulla nascita di una formazione che potrebbe presto scendere in campo. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati locali di futsal.

Manfredonia sembra pronta a diventare nuovamente teatro sportivo di una delle discipline che maggiormente l'hanno rappresentata: il futsal. Indiscrezioni riportano come prossima la fondazione di una nuova società di calcio a cinque a Manfredonia, la cui ufficialità sembra essere particolarmente vicina. Al centro del progetto dovrebbero figurare alcuni imprenditori locali, affiancati da elementi esperti del settore e nuove figure giovani, con un forte radicamento nei contesti sportivi, culturali e di cittadinanza attiva. La disciplina del futsal non viene praticata nella città sipontina da un anno, ovvero dalla mancata iscrizione ai campionati del Manfredonia C5, al termine di una stagione difficile ma storica: la seconda, di ritorno, in Serie A.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, aria di futsal: una nuova società di calcio a cinque? Notizie correlate Calcio a cinque, la Futsal Cesena sbanca Lecco e ipoteca il passaggio alle Final FourImpresa della Futsal Cesena, che martedì sera ha sconfitto 4-3 a domicilio il Lecco nella sfida a eliminazione diretta dei quarti di finale... Calcio a cinque. Futsal Massa col brivido. Va sotto col Maremma poi raddrizza la garafutsal massa 4 futsal maremma 3 FUTSAL MASSA: Stagnari, Fubiani, Rizza, Marchi, Giovannetti, Del Freo, Baracca, Mussi Ga. Contenuti utili per approfondire La Roma 1927 Futsal ha salutato il 2024 con una vittoria esterna a Manfredonia per 5-2.La Roma Futsal ha chiuso l'anno vincendo in trasferta sul campo di Manfredonia per 5-2. Gara perfetta da parte dei giallorossi, con Fortino autore di una doppietta, a cui si sono aggiunte le reti di ... ilmessaggero.it Manfredonia-Pordenone, una poltrona per due. Alle Futsal Finals per il sogno Serie AVinumitaly Petrarca (con tanto di accoppiata campionato-coppa) e GG TeamWear Benevento. La terza squadra a giocarsi la Serie A uscirà fuori dalle Futsal Finals di Faenza e di Russi, uno degli eventi ... corrieredellosport.it