Calcio a cinque la Futsal Cesena sbanca Lecco e ipoteca il passaggio alle Final Four

La Futsal Cesena ha vinto 4-3 contro il Lecco in trasferta nei quarti di finale di calcio a cinque, assicurandosi il passaggio alle Final Four di Ancona, che si svolgeranno a fine marzo. La partita si è giocata martedì sera e ha permesso alla squadra di qualificarsi alla fase successiva del torneo.

Impresa della Futsal Cesena, che martedì sera ha sconfitto 4-3 a domicilio il Lecco nella sfida a eliminazione diretta dei quarti di finale conquistando l’accesso alle Final Four di Ancona Impresa della Futsal Cesena, che martedì sera ha sconfitto 4-3 a domicilio il Lecco nella sfida a eliminazione diretta dei quarti di finale conquistando l’accesso alle Final Four di Ancona, che si disputeranno a fine marzo. La squadra allenata da Osimani ha giocato una prestazione al limite della perfezione, scontrandosi con le clamorose parate del portiere locale ma riuscendo a portare a casa la qualificazione. E dire che il primo tempo non era cominciato bene per i romagnoli, con la rete di Alciati dopo appena un minuto di gioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Calcio a 5, la Futsal Cesena non sa più vincere: contro il Lecco il quarto ko di filaNon riesce più a far punti la Futsal Cesena, che questa sera è stata sconfitta a domicilio dal Lecco per 1-5, che si vendica dunque della sconfitta... Leggi anche: Calcio a cinque. Futsal in finale di Coppa Italia 3/10/25 : Serie A2 Èlite, Lecco C5 - Futsal Cesena. Highlights da bordo campo. Calcio a 5 Contenuti utili per approfondire Futsal Cesena Temi più discussi: Scheda squadra Futsal Cesena; Calcio a cinque, la Futsal Cesena sbanca Lecco e ipoteca il passaggio alle Final Four; CALCIO A 5: Pieri sul gong regala alla Futsal Cesena la vittoria sull'Elledì | VIDEO; Serie A2 Élite, Coppa Italia: al Maccan l’ultimo pass. Gli accoppiamenti del secondo turno. Calcio a cinque, la Futsal Cesena sbanca Lecco e ipoteca il passaggio alle Final FourImpresa della Futsal Cesena, che martedì sera ha sconfitto 4-3 a domicilio il Lecco nella sfida a eliminazione diretta dei quarti di finale conquistando l’accesso alle Final Four di Ancona ... cesenatoday.it Trophy Tour, Cesena abbraccia la UEFA Futsal Champions League. Ora le finaliste della Vitrifrigo Arena di PesaroLe Marche strizzano l’occhio alla Champions League. È il minimo comun denominatore di tutte le tappe del Trohy Tour che ha terminato il suo viaggio di febbraio a Cesena, sfilando durante il match di S ... divisionecalcioa5.it DESIGNAZIONI FUTSAL NAZIONALE COPPA ITALIA SERIE A2 ÈLITE -QUARTI DI FINALE Lecco C5 - Futsal Cesena AR ALESSANDRO DESOGUS AR2 ANDREA FRAU CRONO Simone Zanfino (Agropoli) Un grande in bocca facebook