Calcio a cinque la Futsal Cesena sbanca Lecco e ipoteca il passaggio alle Final Four

4 mar 2026

La Futsal Cesena ha vinto 4-3 contro il Lecco in trasferta nei quarti di finale di calcio a cinque, assicurandosi il passaggio alle Final Four di Ancona, che si svolgeranno a fine marzo. La partita si è giocata martedì sera e ha permesso alla squadra di qualificarsi alla fase successiva del torneo.

Impresa della Futsal Cesena, che martedì sera ha sconfitto 4-3 a domicilio il Lecco nella sfida a eliminazione diretta dei quarti di finale conquistando l’accesso alle Final Four di Ancona Impresa della Futsal Cesena, che martedì sera ha sconfitto 4-3 a domicilio il Lecco nella sfida a eliminazione diretta dei quarti di finale conquistando l’accesso alle Final Four di Ancona, che si disputeranno a fine marzo. La squadra allenata da Osimani ha giocato una prestazione al limite della perfezione, scontrandosi con le clamorose parate del portiere locale ma riuscendo a portare a casa la qualificazione. E dire che il primo tempo non era cominciato bene per i romagnoli, con la rete di Alciati dopo appena un minuto di gioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

