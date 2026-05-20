È stato inaugurato un nuovo spazio chiamato “Casa Brunelleschi”, situato nell’edificio un tempo utilizzato come Circolo servizi e cultura. La struttura, che in passato ospitava la “Casa del Popolo”, era considerata non più sicura, portando nel 2019 alla partenza di lavori di ristrutturazione. L’obiettivo di questi interventi è stato quello di trasformare l’edificio in un punto di interesse turistico e museale, mantenendo comunque un legame con la sua storia precedente.

"La Casa del Popolo era un luogo ormai non più in sicurezza e nel 2019 è iniziato un cantiere per la ristrutturazione in chiave turistico museale dell’immobile. Con Giampaolo Lastrucci, abbiamo progettato una nuova destinazione all’immobile, per renderlo coerente con il tempo passato, le progettazioni culturali e le nuove collaborazioni nate in questi mesi". E’ così che la sindaca Francesca Giannì ha fatto il punto delle operazioni per quel che riguarda la riqualificazione della Casa del Popolo, per un cantiere PNRR in collaborazione con Regione Toscana e la Fondazione Leonardo 500. L’ormai ex-Casa del Popolo ospiterà nuovi servizi, a partire dal prossimo luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce “Casa Brunelleschi”. Nell’ex Circolo servizi e cultura

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