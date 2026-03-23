Cultura immersiva al Circolo della Stampa di Avellino | un viaggio che unisce arte cultura bellezza e tecnologia

Sabato 28 e domenica 29 marzo, il Circolo della Stampa di Avellino ospita Cultura Immersiva, un viaggio dove arte, cultura, bellezza e tecnologia si fondono in un'unica esperienza. I visitatori possono esplorare ambienti suggestivi e attraversare luoghi iconici del mondo grazie a coinvolgenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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